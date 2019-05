Félix Dorfin condamné à mort en Indonésie : le maire de Béthune appelle Emmanuel Macron à s'opposer à la peine capitale

"Contraire aux valeurs des Lumières"

Pas d'ingérence

Félix Dorfin a été condamné ce lundi matin à la peine de mort par la justice indonésienne, qui le reconnaît coupable de trafic de drogue. Le maire de Béthune, dont le condamné est originaire, a réagi en annonçant qu'il comptait "en appeler au Président de la République"."Sur le principe, je suis opposé à la peine capitale" a indiqué Olivier Gacquerre, maire (UDI) de la commune du Pas-de-Calais, qui "invite tous les élus à s'opposer" à la peine capitale, qu'il qualifie de "barbarie" et juge "contraire aux valeurs des Lumières".Félix Dorfin, 35 ans, avait été arrêté le 21 septembre à l'aéroport de Lombok en possession de 4 kg de drogues (cocaïne, amphétamines, ecstasy...) dans une valise à double fond. Il s'était évadé de prison en janvier dernier en profitant de la complicité d'une policière à qui des pots-de-vin avaient été versés, supposément par la famille du Nordiste. Il avait été retrouvé une dizaine de jours plus tard avant d'être jugé en mars.Olivier Gacquerre a suivi l'affaire à travers les médias, mais indique n'avoir jamais été sollicité par la famille du ressortissant français. "J'ai demandé à mon directeur général des services de trouver ce Félix Dorfin, notamment dans les listes électorales, mais nous n'avons rien trouvé." Il suppose que le trentenaire est installé non pas à Béthune même, mais dans l'agglomération.L'élu précise toutefois qu'il réagit sur la forme et non sur le fond du dossier. "Je ne ferai pas d'ingérence sur cette affaire, je ne vais pas minimiser les faits dont il est question". Tout en espérant que le jeune homme "a eu un procès équitable", Olivier Gacquerre souhaite seulement voir sa peine commuée.Sollicité sur ce dossier et sur le soutien dont pourrait bénéficier Félix Dorfin de la part de l'État, le Quai d'Orsay n'a pas encore réagi.