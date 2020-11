Le festival Séries Mania change ses dates et aura lieu du 28 mai au 5 juin

"Proposer un festival à la hauteur de nos ambitions"

Séries Mania, le plus gros festival de séries en France, dont l'édition 2020 a été annulée en raison du coronavirus, change ses dates pour l'édition 2021 et aura lieu exceptionnellement du 28 mai au 5 juin à Lille."Nous savons aujourd'hui que nous ne pourrions pas organiser le festival que nous avions imaginé en mars prochain, la période étant trop incertaine, et sommes convaincus que la situation sanitaire mondiale va s'améliorer", indique l'équipe du festival jeudi dans un communiqué."Parce que nous croyons en un avenir meilleur et parce que nous voulons proposer un festival à la hauteur de nos ambitions, nous avons décidé de décaler l'édition 2021", poursuit-elle, précisant que cette édition se placerait entre le Festival de Cannes et le Festival international du film d'animation d'Annecy.Le forum professionnel se tiendra parallèlement du 1au 3 juin à Lille Grand Palais. Un retour en mars est prévu pour 2022.Le festival continuera d'ici là à organiser des avant-premières des séries qu'elle a labellisées "Series Mania" et des événements en ligne sur seriesmania.com