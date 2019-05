Indonésie : le Béthunois Félix Dorfin condamné à mort pour trafic de drogue

Indonésie : un Français condamné à mort pour trafic de drogue | AFP Images

Serge Atlaoui aussi condamné en 2007

Un "coursier", selon le parquet

Le Béthunois Félix Dorfin a été condamné lundi à la peine de mort pour trafic de drogue par un tribunal indonésien, alors que le parquet avait requis 20 ans d'emprisonnement "Nous déclarons Felix Dorfin coupable (...) d'avoir importé de la drogue (...) nous condamnons Félix Dorfin à la peine de mort et lui ordonnons de rester en détention", a déclaré le juge Isnurul Syamsul Arif du tribunal de Mataram sur l'île de Lombok. Le trentenaire, barbu, vêtu d'une chemise bleu pâle et de la veste rouge de sa prison, est resté impassible au moment du verdict mais il compte faire appel, a indiqué son avocat."Félix Dorfin est sous le choc", a indiqué son avocat, Deny Nur Indra. "Il ne s'y attendait pas du tout puisque le parquet avait demandé seulement 20 ans". L'avocat a décrit son client comme "une victime" qui ne savait pas ce qu'il transportait. "S'il avait su quelle était la cargaison, il ne l'aurait pas amenée ici", a assuré l'avocat.Il rejoint ainsi un autre Français dans le couloir de la mort en Indonésie, Serge Atlaoui, qui a été condamné en 2007 également pour trafic de droque et est toujours incarcéré.Originaire de Béthune, il avait été interpellé fin septembre à l'aéroport de Lombok – une île touristique proche de Bali – en provenance de Singapour avec en sa possession quelque trois kilos d'ecstasy, d'amphétamines et de ketamine dissimulés dans une valise à double fond.Ce jugement est inattendu puisque le parquet avait requis vingt ans de privation de liberté et une amende de 10 milliards de roupies (700.000 dollars) ou, à défaut, une année de prison supplémentaire. Mais il arrive que les juges aillent au delà des réquisitions en Indonésie.Le juge a pris en compte comme facteur aggravant le fait que Félix Dorfin ferait partie d'un réseau de trafic de drogue et la quantité importante de drogue en sa possession. Félix Dorfin a été défendu par un avocat commis d'office après s'être séparé de ses deux premiers avocats.L'avocat avait notamment contesté la description par le parquet de Félix Dorfin comme un "coursier" habitué à transporter de la drogue de pays en pays.Le Français avait réussi en janvier à s'évader du centre de détention de la police et avait été recherché pendant onze jours. Finalement retrouvé dans une forêt du nord de l'île de Lombok où il se cachait, il avait été arrêté le 1février par des policiers qu'il avait, selon eux, tenté de soudoyer.Les trafiquants de drogue encourent de longues peines de prison, voire la peine capitale en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé au monde, qui a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités. Jakarta a condamné à mort 48 personnes l'an dernier dont 15 étrangers jugés coupables de trafic de drogue, selon les statistiques compilées par Amnesty International. Fin 2018, il y avait en Indonésie 308 condamnés dans le couloir de la mort même s'il n'y pas eu d'exécutions depuis 2016 dans ce pays.La peine de mort n'a cependant plus été appliquée depuis 2016 en Indonésie où plusieurs trafiquants de stupéfiants ont par le passé été exécutés.En 2015, deux Australiens, Andrew Chan et Myuran Sukumaran, condamnés pour avoir fait partie d'un réseau de trafic d'héroïne, ont été exécutés, déclenchant une crise diplomatique avec Canberra. "Ce verdict de peine capitale représente un nouveau pas en arrière pour les droits humains en Indonésie", a souligné Andreas Harsono de l'organisation Human Rights Watch. "Les multiples promesses du gouvernement indonésien de progresser vers l'abolition de la peine de mort n'ont pas eu de poids sur l'île de Lombok", a-t-il déploré.