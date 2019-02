Indonésie : le Béthunois Félix Dorfin a été capturé, dix jours après son évasion de prison

© PIKONG / AFP

De l'argent versé par les parents

Un téléphone et une couverture

Un Nordiste soupçonné de trafic de drogue, qui s'était évadé de sa prison en Indonésie dans la nuit du 20 au 21 janvier , a été capturé, a annoncé samedi la police du pays., originaire de Béthune (Pas-de-Calais), a été trouvé vendredi soir sur les indications des habitants. Après une visite médicale, il a été réincarcéré dans la prison de Mataram, le chef-lieu de l'île, selon les autorités." pour les convaincre de le laisser partir, a raconté le chef de la police du nord de Lombok, Herman Suriyono.Le Français de 35 ans avait été interpellé fin septembre à l'aéroport de Lombok avec plusieurs types de drogues , dont de la, dissimulées dans une valise à double fond. Il peut risquert s'il est déclaré coupable.Il se trouvait dans un centre de détention de la police dans l'attente de son procès et d'une probable condamnation à une lourde peine quand il s'est enfui.Une policièrea été arrêtée et inculpée. " De l'argent a été transféré par les parents du suspect " via Western Union, avait expliqué vendredi Agus Salim, un responsable de la police locale."Sa mère a reconnu avoir", soit la moitié de la somme mentionnée, "mais dans le but d'améliorer les conditions de détention de Félix Dorfin", a indiqué une source proche du dossier.La policière a utilisé ces fonds pour pqu'il a pu utiliser pour s'échapper, selon les autorités.. La police avait expliqué précédemment qu'il avait scié les barreaux de la cellule, et qu'il s'était échappé du deuxième étage du centre de détention de la police en descendant avec un sarong (pièce de tissu) et des rideaux attachés ensemble en guise de corde., où les prisons sont souvent surpeuplées, présentent des conditions sanitaires précaires, et sont parfois mal gardées.