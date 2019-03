Indonésie : le procès du Béthunois Félix Dorfin débute, il risque la peine de mort

Traducteur français

Ecstasy et amphétamines

© NUSANTARA AJI / AFP

, un Nordiste arrêté en Indonésie avec près de quatre kilos de drogue et qui s'était évadé une dizaine de jours , est passible de, a indiqué le parquet lundi au premier jour de son procès sur l'île de Lombok.Le parquet du tribunal de Mataram a prononcéoriginaire de Béthune (Pas-de-Calais) arrêté en septembre à l'aéroport de Lombok."Nous l'accusons ded'avoirdepuis l'étranger et", ce qui lui fait encourir des peines allant de cinq ans de prison "à la prison à vie ou la peine de mort", a indiqué le procureur en chef Ginung Pratidina.L'audience a été traduite en anglais mais Félix Dorfin"Il veut un traducteur français parce que d'après lui, le traducteur n'est pas très bon et il craint que de nombreux mots ne soient pas traduits correctement", a expliqué Ginung Pratidina.L'accusé avait rompu avec son précédent avocat lors de son évasion et. Il était représenté par un avocat commis d'office.Félix Dorfin a été interpellé fin septembre à l'aéroport de Lombok en provenance de Singapour avec plusieurs types de drogues,, dissimulées dans une valise à double fond.L'homme présenté comme un "coursier professionnel" par les autorités indonésiennes, voyageait régulièrement en Asie du Sud-Est. Il avait déjà essayé de s'enfuir lors de son arrestation.En janvier il a réussi à s'évader du centre de détention de la police et a été recherché pendant onze jours.Finalement repéré alors qu'il se cachait dans une forêt du nord de l'île de Lombok, il a été arrêté le 1er février par des policiers qu'il a tenté de soudoyer Une policière soupçonnée de l'avoir aidé à s'échappera également été arrêtée et inculpée.Les trafiquants de drogue encourent de longues peines de prison, voire la peine capitale en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé au monde, qui a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités.