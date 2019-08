Nœux-les-Mines : le stade nautique de Loisinord est fermé à la baignade

Une bactérie en cause

Récurrent chaque été

Il n'est plus possible de se baigner à Loisinord depuis ce jeudi après-midi 7 août jusqu'au 14 août inclus, a annoncé l'agglo de Béthune. Après le ski nautique interdit depuis le 11 juillet à cause d'un niveau insuffisant d'eau, c'est cette fois la zone de baignade qui est victime d'une détérioration de la qualité de l'eau. Selon La Voix du Nord , l'agence régionale de la santé (ARS) a alerté l'agglo d'un taux légèrement au-dessus de la norme de la bactérie Escherichia coli : 565 pour 100 000 ml d’eau contre les 500 maxi autorisés.Cette bactérie est très répandue dans notre flore intestinale mais elle peut aussi être responsable d'infections urinaires et d'intoxications alimentaires. L'augmentation de sa présence dans l'eau est due à la chaleur, qui provoque sa prolifération.La baignade a donc été interdite par mesure de sécurité. Les prochaines analyses de l'eau auront lieu lundi 12 août. En 2018, le même problème s'était posé à Loisinord mais aussi au plan de baignade d'Armentières , au prés de Hem. Les grosses chaleurs avaient là encore provoqué la prolifération de cette bactérie et ainsi dégradé la qualité de l'eau.