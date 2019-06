Noyelles-lès-Vermelles : des pompiers violemment agressés lors d'une intervention injustifiée

L'enfant va bien, les pompiers sont agressés

Cette nuit, les #pompiers de Béthune sont appelés pour un enfant en détresse respiratoire. Ils sont victimes dès leur arrivée de violences et de jets de projectiles (cendriers, ciseaux, couteaux…) Ils déclenchent un appel de détresse. 1/2 pic.twitter.com/1jmcCxdqIj — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 24 juin 2019

C'est un étrange sac de noeuds que les policiers de Béthune vont devoir démêler, suite à l'agression violente dans la nuit de dimanche à lundi d'un équipage de pompiers à Noyelles-lès-Vermelles.Appelés à 00h56 pour un enfant de 6 ans en détresse respiratoire, trois secouristes de Noeux-les-Mines se rendent immédiatement à l'adresse indiquée, résidence de l'Europe à Noyelles-lès-Vermelles (Pas-de-Calais).Sur place, la mère de la jeune victime supposée ne comprend pas ce que les sapeurs font là, expliquant que son enfant allait bien.Dans des circonstances qui restent très floues, l'intervention banale va dégénérer. Les pompiers vont d'abord vérifier l'état de la supposée victime, et se rendent compte que l'enfant se porte bien.Puis une dispute éclate entre la mère, son compagnon et son ex-concubin, également présents dans l'appartement, selon nos informations. Alors que les secouristes se mettent en retrait, des individus sortent d'une autre pièce de l'appartement et leur lancent des projectiles. Un jeune pompier est même menacé d'un couteau.Les sapeurs ont quitté les lieux, laissant leur matériel derrière eux, pour se réfugier dans leur ambulance en attendant l'arrivée de la police. Quatre personnes alcoolisées, dont un mineur, ont été placées en garde à vue selon le parquet de Béthune.Des plaintes ont été déposées par les trois pompiers impliqués et le SDIS 62.