Pas-de-Calais : un accident entre trois camions fait un mort sur l'A26

Intervention Autoroute A 26 sens Calais Reims terminée. Bilan Humain : 1 décédé, 1 blessé léger. Moyens engagés: Nombre de SP :14, Nombre d’engins : 5. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 — SDIS 62 (@ActuSDIS62) June 29, 2020

Un accident mortel s'est déroulé en milieu d'après-midi, ce lundi 29 juin, sur l'autoroute A26, sur la commune d'Ecquedecques (Pas-de-Calais). Trois poids lourds sont impliqués, une des passagères d'un camion est morte. L'accident a eu lieu dans le sens nord-sud, dans la direction Calais vers Troyes, à proximité de la sortie de Lillers.L'accident a eu lieu suite à un léger accrochage entre deux camions de transport au moment d'une réduction de voies, pour cause de travaux. Un des deux poids lourds est entré en collision avec un véhicule de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), stationné entre la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite. Personne n'était présent dans le camion de la SANEF au moment du choc.La passagère de ce transport de marchandise a été retrouvée morte au moment de l'arrivée des secours. Elle serait âgée d'une vingtaine d'années, comme le chauffeur du véhicule. Il pourrait s'agir d'un couple, selon les informations du peloton d'autoroute de la gendarmerie de Bethune.Le chauffeur a été transporté à l'hôpital en état de choc.La voie de droite est interdite à la circulation dans ce secteur.