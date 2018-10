Prison de Béthune : trois détenus retrouvés pendus en une semaine

Trois suicides par pendaison en huit jours

Un taux d'occupation de 200 %

Un homme de 54 ans est. Il avait été placé en caisson hyperbarre 24 h plus tôt, après avoir été pris en charge par les médecins du SMUR dépêchés à la prison de Béthune pour tenter de le réanimer.Vers 14h30, ce détenu incarcéré la veille, avait étéCinq jours plus tôt, le samedi 6 octobre, un autre détenu s'est donné la mort par pendaison dans sa cellule . Il était 8h30 lorsque le surveillant qui venait les chercher pour la douche a découvert l'homme inanimé. Les massages cardiaques prodigués par le personnel pénitentiaire puis par le SMUR ne sont pas parvenus à le sauver.L'homme de 47 ans avait été, qui n'avait rien détecté d'anormal dans son comportement.Deux jours auparavant enfin, le jeudi 4 octobre,, toujours par pendaison.Les surveillants ont pu le sauver, il a été hospitalisé au CHRU de Lille, et serait désormais suivi en psychiatrie à Saint-Venant."Trois suicides en une semaine, c'est beaucoup trop", déplore Thierry Turlure, secrétaire local FO pénitentiaire. "Le dernier suicide remontait au mois d'août. Cela fait des années que nous n'avons pas eu une loi des séries comme celle là".Il n'a pas d'explication particulière, sinon lade la maison d'arrêt.. "200 % de surpopulation", dénonce le syndicaliste, qui évoque des surveillants en surcharge de travail, qui "essayent d'être vigilants, mais ne peuvent malheureusement pas tout voir".