RÉSULTATS. Municipales à Houdain : la maire sortante Isabelle Levent-Ruckebusch réélue

Guerre de maires

La maire (DVG) d'Houdain Isabelle Levent-Ruckebusch a été réélue pour un nouveau mandat, à l'issue d'une triangulaire face à deux anciens édiles de la ville du Béthunois.L'élue Divers gauche, également conseillère départementale du Pas-de-Calais et vice-présidente de la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, a rassemblé 44,5% des voix.L'ancien maire Daniel Dewalle (1997-2010) la suit avec 40,9%, en profitant du soutien de la liste de Bernard Maisnil, qui s'était retiré dans l'entre deux-tours. Quant à Marc Kopaczyk, il arrive en troisième position avec 14,7% des suffrages exprimés.Dans l'anienne ville minière de 7246 habitants, le taux d'abstention s'élève à 51%Le second tour du scrutin à Houdain a pris des allures de "guerre des maires" puisque les trois candidats avaient déjà dirigé la ville.La maire sortante (DVG), en place depuis 2014,, est arrivée en tête avec 33,8% des suffrages, suivie de(DVG), maire de 1997 à 2010, avec 28,51% et de(DVG), maire de 2008 à 2014, avec 15,98%.L'adjoint dissident Bernard Maisnil, arrivé quatrième du premier tour avec 14,74% des voix, avait choisi de fusionner avec la liste de Daniel Dewalle, tout comme celle de Damien Mailly, forte de 6,93% des suffrages à la mi-mars.Sur France Info, retrouvez le détail des résultats du 2eme tour des Municipales à Houdain