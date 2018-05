Sailly-Labourse : il loue sa maison pendant quatre ans et la retrouve dévastée

Une maison ravagée

Sailly-Labourse : il loue une maison pendant quatre ans et la retrouve dévastée

Valery Charlet, propriétaire - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Claire Chevalier et Jean-Christophe Raczy. Montage de Fanny Duhem

Je m'attendais pas à retrouver ça dans cet état-là !

30 000 euros de travaux

Valéry Charlet possède plusieurs maisons qu’il gère à la location. Mais à Sailly-Labourse, l’une d’entre elles quest retrouvée saccagée, abandonnée par ses anciens locataires.Le propriétaire décide de la rénover avec l’objectif de la remettre en location. Il y a quatre ans, il signe un bail avec une famille pour une durée indéterminée.Mais à son retour au domicile, c’est un paysage dévasté que découvre Valéry Charlet, avant même de passer la porte d'entrée.Il ne reste plus grand-chose du jardin : de la tôle, des outils et des câbles jonchent l’extérieur. À l'intérieur, la maison donne l’impression d'être tombée en ruines. Les pièces vidées de leurs habitants regorgent d'objets à l'abandon ou cassés.On y trouve des jouets d’enfants, des DVD, des CD, des canettes de soda, des bouteilles en verre, du vieux matériel hi-fi, un siège de voiture, un sommier, des vêtements...Il y a des, et les habitants ont même"Je m'attendais pas à retrouver ça dans cet état-là !" s'écrie-t-il. "On essaie de prendre un peu de recul et de rester le plus calme possible, mais là... on sait pas quoi faire, quoi !"confie le propriétaire, qui se dit "désabusé".Un expert a récemment. Une somme astronomique, même si après avoir diffusé sur Facebook une vidéoValéry Charlet a aussi pu voir un élan de solidarité. "Énormément de gens me proposent leurs bras" se réjouit-il. "C'est là qu'on voit qu'on n'est pas que dans un monde de brutes, et ça, ça réchauffe un peu"Pour le propriétaire, c’est l’incompréhension face aux motifs de ces actes., signé avec la famille. Il n’a pas pu obtenir d’explications de la part des anciens locataires. Il envisage de porter plainte.