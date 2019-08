Saint-Venant : deux automobilistes gravement blessées suite à un choc frontal dû à un éblouissement

Intervention en cours pour accident de la circulation mettant en cause 2 VL, rue de Robecq#SAINT VENANT . Moyens engagés : Nombre de SP :11, Nombre d’engins : 05. Facilitez l’accès des secours. Soyez vigilants. Évitez le secteur. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 pic.twitter.com/WZbfcV9bIE — SDIS 62 (@ActuSDIS62) August 8, 2019

Pompiers, SMUR et gendarmerie se trouvaient toujours vers 17h15 rue de Robecq à la sortie de Saint-Venant dans le Béthunois (Pas-de-Calais), pour intervenir sur un accident qui a fait deux blessées graves, selon un premier bilan communiqué par le SDIS 62.Vers 15h45, une Volkswagen Polo et une Peugeot 508 break sont entrées en collision frontale dans le sens Saint-Venant / Robecq. A l'arrivée des secours, les deux conductrices impliquées, une trentenaire et septuagnénaire, étaient conscientes, l'une étant plus touchée que l'autre. Elles étaient semble-t-il seules à bord de leurs voitures respectives.Selon les premiers témoignages recueillis, c'est suite à un éblouissement par le soleil qu'une automobiliste s'est déportée sur la voie opposée, venant percuter le véhicule arrivant en face.