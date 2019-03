Septuagénaire tuée à Lillers : une “dette modique” à l'origine du meurtre

"Nombreux coups de couteau"

La septuagénaire a été retrouvée morte à son domicile, rue des martyrs-de-la-Libération. / © Google Maps

Un homme vient de reconnaître le meurtre d'une septuagénaire, retrouvée morte chez elle, à Lillers ce dimanche 17 mars . Interpellé le même jour par la police judiciaire de Lille dans le cadre d'une, le suspect, qui était "présent au domicile lors des faits", a, annonce le parquet de Béthune.Placé en garde à vue, il a expliqué son geste "parqu'il devait à la défunte", a précisé le vice-procureur de la République de Béthune, Adam Chodkiewiez.d'après les informations de l'AFP. Les éléments de police scientifique corroborent ses aveux, ilLe suspect, un, logeait non loin du domicile de la victime, dans sa voiture. Il avait une activité professionnelle il y a encore peu de temps mais serait en perdition à cause de l'alcool. L'homme était d'ailleurs, ajoute une source proche du dossier.La victime aurait reçu de ", précise cette même source. Alertés par l'un de ses amis de la défunte, les secours étaient intervenus cardepuis un long moment.Les constatations médico-légales ont établi l'existence de de, corroborant la thèse criminelle. Son décès remonterait à samedi soir, date où le mis en cause se trouvait au domicile de la victime oùUnedans les jours à venir devant un juge d'instruction du tribunal de Béthune. De quoi permettre la mise en examen du suspect et la détermination des, conclut le parquet.