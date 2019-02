Surpopulation carcérale : la maison d'arrêt de Béthune occupée à plus de 200%

Les maisons d'arrêt particulièrement concernées

De lourdes conséquences sur les détenus et les gardiens

Brut : le serpent de mer de la surpopulation carcérale

Vers une solution ?

. Sans atteindre le record de plus de 71.000 détenus dans les prisons françaises de 2018, il s'établit àau 1er février, d'après les chiffres de l'administration pénitentiaire qu'a pu consulter l'AFP.Une hasse sensible par rapport à janvier, où 70 059 personnes étaient incarcérées pour 60 882 places opérationnelles. Sur l'ensemble du parc pénitentiaire français, soit 188 établissements,Comme les mois précédents,(20.776) sont des(présumées innocentes): d'où des chiffres qui grippent dans lesCes établissements, qui accueillent, sont les plus tendus :, et jusqu'àLa surpopulation mène à une dégradation des conditions de vie en prison : en janvier 2018,. Le manque d'hygiène et d'intimité sont aussi pointés du doigt. Le principeest pourtanttelle que définie par la Cour européenne des droits de l'Homme.Autre conséquence à la surpopulation carcérale : le. Le, et la tension monte dans les prisons. En octobre dernier,avaient ainsi échappé à la vigileance des agents pénitentiaires et avaient étéLes surveillants et syndicats avaient alors dénoncé leur, se retrouvant à devoir gérer deux fois le nombre de détenus qu'ils devraient. Ett : en 2014 déjà, des mobilisations inter-syndicales tentaient de faire entendre la voix des agents pénitentiaires.Pour lutter contre cette surpopulation, le gouvernement a annoncé lad'ici à la fin du quinquennat, parallèlementà unes.La réforme de la justice adoptée à l'Assemblée et au Sénat mi-février prévoit de, l'application des peines d'emprisonnement de plus d'un an et des. Le texte, très controversé, n'est pas encore entré en vigueur, il est actuellement en attente de validation par le Conseil constitutionnel.