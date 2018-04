Top Chef : chez Marc Meurin, le Nordiste Camille va reproduire le menu de la finale en simultané

La région mise à l'honneur

"On est une famille"

de la finale de, on sent touteà l'idée d'organiser cette soirée, qu'il promet d'être "". Une fête et un ultime encouragement à, qui travaille chez Marc Meurin depuis bientôt 6 ans."On a du attendre de savoirpour organiser cette soirée", explique le Chef. "Ensuite." Vendredi, le restaurant de Marc Meurin ouvre les réservations pour ce menu, qui seradu concours de cuisine.les réservations étaient complètes. "Là, on est à, c'est vraiment le grand maximum", sourit Marc Meurin, qui accueillera les convives à l'étage du restaurant.Etest, comme depuis le début de l'aventure,. "On va partir sur de lade la, et en dessert une sorte de", annonce Marc Meurin. "On voulait rester, en présentant des, qui plaisent aux gens, avec un."Tout en dégustant ce menu, les participants pourront également. Sans doute la première fois qu'on mange en regardant la télévision chez Marc Meurin !Cette entorse aux habitudes, Marc Meurin. Lui qui suit et encourage Camille depuis le début de l'aventure. "Vous savez,Au début, on s'est réuni avec son chef Philippe et on l'a mis en garde. Certains échouent dès le premier tour, il faut être prêt, ce n'est pas forcément facile quand on est jeune. Et puis finalement il a gravi toutes les étapes !", sourit le Chef.Depuis le début, toute la brigade "". Et Marc Meurin n'a pas hésité à lui faire"A un moment, il a rencontré. Alors j'ai dit à Camille : quand je suis allé chez lui dans les années 80, son truc,Quand on connait les Chefs on sait un peu ce qui va leur plaire..."Ce soir,pour le fils de bouchers - charcutiers - traiteurs, qui va peut-être remporter le Graal. "En tout cas, il reste dans, conclut Marc Meurin. "Il est." On croise les doigts pour lui.