Vendin-lès-Béthune : elle achète une maison pour la louer à un sans domicile fixe

Une propriétaire émue par le sort d'un sans-abri a décidé d'acheter une maison à Vendin-lès-Béthune (Pas-de-Calais) pour pouvoir le loger. Elle lui loue cette habitation de 60m² à un prix réduit. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Naoufel El Khaouafi, Bruno Espalieu, Amandine Maquet

"Une nouvelle chance"

Guillaume, originaire de Béthune, vivait dans le Sud de la France depuis plus de 10 ans, sans-abri. Alertée par une de ses locataires et touchée par sa situation,La propriétaire a choisi d'acheter une maison à Vendin-lès-Béthune pourde 33 ans."Monsieur ne pouvait pas prétendre au logement social, puisqu'il avait le RSA et travaillait un petit peu à côté. En faitpour avoir un accès au logement", détaille Martine Deleserre."Donc je me suis dità minimum de prix bien-sûr,. Parce qu'il était dans un camion depuis vingt ans et je ne trouvais pas ça normal qu'il ne pouvait pas avoir accès à ce logement."Pour acheter cette maison, la Béthunoise a emprunté 59 000 euros à la banque, une somme qu'elle remboursera sur 15 ans. La maison est composée de deux chambres et d'une pièce à vivre pour unavec quelques travaux à prévoir.Tous les mois, Guillaume versera uneuros sans les aides. Un logement à prix bas qui lui permet de pouvoirC'est une association qui a aidé à meubler la maison."J'ai eu", confie Guillaume Dubray. "Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, pas beaucoup de gens qui vous aident comme ça maintenant en France, c'est assez dur. Franchement, je pense queque j'ai. Et je veux la saisir."Prochain pari : la. D'ici là, Guillaume peut pleinement profiter de sa maison avec ses deux chiens.