Vendin-lès-Béthune : un homme de 46 ans meurt après une intoxication au monoxyde de carbone

Un drame s'est produit dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 mars au 22 rue Pierre Mendès France, à Vendin-lès-Béthune (Pas-de-Calais). Un homme de 46 ans est décédé après avoir été intoxiqué au monoxyde de carbone à son domicile. Cette intoxication est dûe au "dysfonctionnement d'une chaudière à gaz", indiquent les pompiers du Pas-de-Calais. L'homme est "tombé dans l’escalier", selon La Voix du Nord.

La compagne de la victime, âgée de 47 ans, et leurs deux enfants de 11 et 14 ans, gravement intoxiqués, ont été transportés médicalisés au CHU de Lille. Dans le logement qu'ils occupaient, le taux de monoxyde de carbone était extrêmement élevé, plus de 1 200 ppm, à l'arrivée des secours - 28 pompiers de Béthune, Lillers, Noeux, Bruay et Auchel - intervenus à partir de 2 heures. La valeur limite à ne pas dépasser (VME, valeur d'exposition moyenne) est de 50 ppm. Les trois personnes, dont le pronostic vital n'est pas engagé, ont été placées dans l'unité oxygéno-thérapie hyperbare du CHU de Lille pour que leurs corps soient "suroxygénés", selon le commandant Herreman, chef de centre du SDIS Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont.

Dans les deux logements mitoyens à l'habitation touchée, les relevés de monoxyde de carbone étaient plus faibles : 330 ppm dans l'un, où une femme de 62 ans et un homme de 68 ans ont été transportés non médicalisés au Centre hospitalier de Beuvry. Dans l'autre, les relevés étaient nuls et l'occupante, âgée de 80 ans, a été laissée sur place.

La maire de la commune, Sylvie Meyfroidt, et la police se sont également rendues sur place.