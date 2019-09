VIDEO. Explosions et incendie dans un collège à Béthune : des élèves et des profs, choqués, témoignent

Explosions et incendie dans un collège à Béthune : le témoignage des élèves

"On a entendu l'explosion et il y a des moreceaux de plafond qui sont tombés sur nous. On s'est demandé quoi...On est directement descendu dans la cour. Il y a eu beaucoup de fumée, beaucoup de feu... J'étais en larmes." Jeanne, élève du collège George Sand de Béthune, a été choquée par ce qu'elle a vécu ce vendredi matin. Trois explosions et un incendie. Son père l'avoue, il a eu peu : "Avec tout ce qui se passe actuellement, on pense au pire". L' incendie s'est déclaré vers 11h30 dans le collège George Sand de Béthune (Pas-de-Calais) sans faire de blessé. Des photos où l'on voit une épaisse colonne de fumée noire s'élever dans le ciel ont été diffusées sur Twitter. Sur des vidéos, on voit également les explosions."On a eu beaucoup de chance, parce que personne n'est blessé", témoigne également une professeure."Un départ de feu s'est déclenché, en fin de matinée, sur le toit du collège George Sand à Béthune, actuellement en cours de rénovation", écrit-elledans un communiqué. "Des explosions ont été entendues, vraisemblablement causées par des bouteilles de gaz entreposées sur le toit en raison du chantier", a-t-elle ajouté, assurant que le sinistre était "circonscrit". Les élèves ont été évacués "dans le calme dès le début de l'évènement".Dans un communiqué en fin d'après-midi, le conseil départemental du Pas-de-Calais a indiqué que "pour des raisons évidentes de sécurité, de vérification et de remise en état", le collège sera fermé "toute la semaine prochaine".