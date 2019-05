VIDÉO. Haisnes : CAF, Sécu, Pôle emploi... des services au public vont s'installer dans une ancienne chapelle

Haisnes : une ancienne chapelle va devenir une maison de services au public



45 minutes de bus

"L'idée c'est de pouvoir garder ce cachet très joli, et d'avoir des îlots vitrés", explique David Paillart, adjoint au maire de Haisnes à la jeunesse et à la citoyenneté.Ce cachet, c'est celui de la chapelle Saint-Elie qui va prochainement se transformer en maison de services au public, qui manquent cruellement dans cette cité minière du Pas-de-Calais de quelque 4300 habitants.CAF, Sécu ou encore Pôle emploi vont donc s'installer dans l'ancien édifice religieux pour se rapprocher de la population qui doit parfois faire de longs trajets pour pouvoir bénéficier de ces services. "45 minutes de bus à chaque fois aller-retour, c'est vrai que c'est long. Surtout quand on a les enfants à aller chercher", explique une mère de famille. "Quand je suis convoquée à Pole-Emploi, je fais un tour de manège, en fait ! C'est plus long que le rendez-vous !", déplore une hautre habitantePromesse récente du président Macron pour désenclaver certains territoires, cette nouvelle maison de services au public devrait ouvrir ses portes en 2020.