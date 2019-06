VIDEO. Norrent-Fontes : à 54 ans, il veut décrocher le bac... pour la troisième fois !

Norrent-Fontes : à 54 ans, il veut décrocher le bac... pour la troisième fois !

"Vengeance"

Bac : s'inscrire en candidat libre Oui, il est possible, comme Serge Calas, de passer le bac en candidat libre, sans suivre les cours dans un lycée. Il n'y a aucune condition à respecter. Il suffit de contacter le rectorat de son Académie. Il faut généralement s'inscrire avant la le mois de décembre (c'est gratuit !). Evidemment, les épreuves sont les mêmes que pour les candidats classiques.



C'est la dernière ligne droite pour Serge Calas. Comme des milliers de lycéens, ce comptable de 54 ans à Norrent-Fontes (près de Béthune - Pas-de-Calais) se prépare à passer le baccalauréat littéraire. Un candidat atypique mais pas seulement par son âge. Car il a déjà passé deux fois le bac. ES et S. A 35 ans d'intervalle.«Regardez les relevés de note de mon bac de 1982 donc bac ES mention AB, avec un 7 en Fra à l'oral et un 7 en philo, là c'est mon relevé de note d'il y a deux ans, bac S, que j'ai eu sans mention avec une moyenne de 11.52 avec 20 en Français à l'oral et 12 en philo », explique-t-il . Il y a deux ans, il a passé son bac en même temps que son fils Pierre.Depuis août dernier, Serge révise 2h par semaine et 4h chaque week-end pour obtenir son 3ème bac, 37 ans après son premier diplôme. Sa motivation, un pied de nez au destin. « En fait je suis comptable mais bon, la deuxième profession que j'aurais voulu un jour faire, c'est vrai que c'est prof. Je ne vais pas dire que je me venge sur ce que je n'ai pas pu faire mais voilà »Une discipline rigoureuse à la maison mais aussi en voiture. Il profite de ses 45 minutes de trajet pour écouter des tutoriels.« La méthode répétitive est particulièrement efficace, c'est pas possible pour toute les matières pour les matières mathématiques, il faut etre posé avec un cahier »Première épreuve, la philosophie lundi. Le candidat vise un 10… et pourquoi une mention.