VIDEO. A Vincly, les habitants sont privés d'Internet et de téléphone depuis plus de 6 mois

Vincly, zone blanche dans le Pas-de-Calais

Non-assistance à personne en danger

Si les « digital detox » sont à la mode, pour les 153 habitants de, la vie sans internet ni téléphone n’est pas un choix.Depuis, impossible pour une grande partie des Frugeois de faire une recherche en ligne ou de passer des appels : le village est devenue uneA Vincly,. D’abord ponctuelles, puis de plus en plus fréquentes, jusqu’à une coupure totale fin 2018.Les habitants s’inquiètent surtouts. «», interroge une frugeoise.Et le, malgré lesdes fournisseurs d’accès : personne ne semble identifier la source du problème.La maire et les habitants ont alors décidé de faire entendre leur voix. Certains envisagent deA l’ère du, vivre sans Internet ni téléphone se révèle très handicapant. Avec, la plupart des; les demandes d’aides sociales (allocations, chômage, aides au logement) se font en ligne. Mais aussi paiement des impôts, de certaines factures, inscriptions universitaires…Alors que ladevrait arriver très prochainement en France, Vincly, comme de nombreuses autres zones rurales, attend encore le. Prévu pour 2022, il devrait permettre de réduire la «» dont est victime le village.