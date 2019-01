Un “voleur à la clinche” se rend, à Hantay, après la diffusion d'une vidéo de son cambriolage

Gendarmerie de la bassée L'auteur de la tentative de cambriolage du 6 janvier à Hantay confondu grâce à notre diffusion de la vidéo de surveillance 👏📹👏 Dimanche 6 janvier 2019, nous diffusions un extrait d'une vidéo de...

C'est quoi un vol à la clinche ? Le principe est simple : les voleurs arpentent les rues et tentent d'ouvrir les portes d'habitations. Parfois, et c'est leur seule chance, elles sont ouvertes... Ils en profitent alors pour commettre un cambriolage. Pour éviter d'être victime de ce type de vol, il suffit simplement de fermer la porte de chez soi à clef, comme le rappellent les gendarmes, qui conseillent par ailleurs d'installer une alarme si possible...

Lesont fait leur preuves, pour des habitants de Hantay. Les propriétaires d'une maison visée par un "vol à la clinche" ont autorisé la gendarmerie de La Bassée à diffuser leurs images de vidéosurveillance, dimanche.On y voyait le malfratqui était heureusement fermée. Et quand ce dernier a tenté sa chance du côté du garage, l'alarme s'est mise à sonner, le mettant en fuite.Mais l'histoire ne s'arrête pas là :, jeudi 10 janvier, pour "éviter des problèmes après cette publication", indiquent les gendarmes.Il a été entendu et devra se soumettre à la décision qui sera rendue par un magistrat du parquet de Lille. L'auteur des faits ayant été identifié,par la gendarmerie de La Bassée.Ce type de cambriolages est relativement fréquent dans les Weppes et les militaires mettent fréquemment les internautes en garde contre ces délits