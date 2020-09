WEB SÉRIE. "Visages de feu", une aventure éducative en montagne

1/3 - Ça va marcher pour Lili, Ibrah et Y'in Y'in !

2/3 - Marcher, marcher, sans se retourner

3/3 - Au dessus des nuages !

La série montre mais ne veut rien démontrer, si ce n'est la fragilité des personnages et leur volonté de s'en sortir

"Visages de feu", une web série documentaire réalisée par Thomas Bousquet Une co-production Real Productions et France 3 Hauts-de-France



Image : Thomas Bousquet

Son & Montage : Jean Thomé

Musique originale : Patrice Deceuninck





Eté 2019. Une fille et deux garçons,(les noms ont été changés pour la web série). Ils ont entre 15 et 18 ans, et sont placés à l’UEHC (Unité Éducative d’Hébergement Collectif) de Béthune par la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), depuis plus d'un an. Délinquants multirécidivistes, dans une relation difficile avec leur famille, leur placement dans ce foyer a été décidé par un juge.Les éducateurs qui accompagnent Lili, Ibrah et Y’in Y’in leur ont proposé de faire une excursion autour du Mont-Blanc pendant cinq jours au cours du mois d'août. Objectifs de cette aventure collective : dépassement de soi, non-renoncement, partage et découverte, mais aussi prendre un grand bol d'air et s'extraire du quotidien pour mieux rebondir par la suite.La web série imaginée et filmée par Thomas Bousquet relate toutes les étapes de cette aventure humaine : les préparatifs, la marche et l'arrivée au sommet de la montagne, puis le retour au centre éducatif.La caméra suit au plus près la progression des protagonistes, les galères, les coups de gueule, les encouragements et les moments de partage. En totale immersion avec le groupe (trois adolescents, deux éducateurs, un guide de montagne - et deux ânes transporter tentes et matériels), elle raconte une histoire ancrée dans le réel, captant les gestes, les paroles et les pensées des personnages de l'aventure.La série, bien que documentaire, ne fait pas appel aux commentaires en voix-off ou à des informations de contextualisation. L'auteur a voulu montrer, sans voyeurisme, la vie du groupe de l'intérieur. Ce périple permet au spectateur de mieux comprendre la réalité d’une jeunesse en manque de repères et ce que peut faire la justice des mineurs pour eux.L'auteur de la série, Thomas Bousquet, explique sa démarche.