Billy-Montigny : un homme et une femme retrouvés morts, tués par arme à feu, à la résidence Marcel-Cachin

La résidence Marcel-Cachin à Billy-Montigny. / © LUCIE MARTIN / FRANCE 3

Les pompiers ont été alertés vers 22 heures après le signalement d'une "fusillade" sur la voie publique, à la résidence Marcel Cachin, avenue de la République, à Billy-Montigny (Pas-de-Calais), près de Lens.A leur arrivée sur place, ils ont découvert deux personnes gisant au sol, mortellement touchées par une arme à feu. Il s'agit d'un homme et d'une femme de 50 ans.Les deux personnes décédées ont été retrouvées devant des garages de la résidence. Selon La Voix du Nord , un témoin dit avoir entendu une femme crier avant les coups de feu et une arme a été retrouvée sur les lieux, ce que confirme le parquet de Béthune."Toutes les hypothèses sont ouvertes", estime le parquet qui a ouvert une enquête pour homicide volontaire, confiée à la sûreté départementale de Lens.Les investigations en cours doivent notamment vérifier si les deux victime étaient en couple, si elles vivaient ou non dans la résidence, si l'une d'elles a tiré sur l'autre avant de se suicider ou s'il y a eu intervention d'un tiers.Le parquet confirme que ce sont des résidents qui ont donné l'alerte en entendant des coups de feu.