Boulonnais : les travaux de consolidation du viaduc d'Échinghen, sur l'A16, sont achevés

11 câbles remplacés

C'est le cadeau de Noël de la Sanef aux habitants du Boulonnais : les travaux visant à consolider depuis deux ans le viaduc d'Echinghen sont terminés, a annoncé ce lundi la préfecture du Pas-de-Calais. Toutes les voies de circulation, sur ce secteur de l'autoroute A16, seront donc rétablies le mardi 24 décembre."Après la découverte de câbles de précontrainte corrodés lors d’une inspection du viaduc d’Echinghen fin 2017, Sanef a entrepris des travaux pour remplacer l’ensemble de ces câbles et assurer la pérennité de l’ouvrage sur le long terme" rappelle la préfecture. Onze câbles de précontrainte ont ainsi été remplacés.Par ailleurs, le viaduc d'Echighen était considéré comme "gravement altéré" et "nécessit[ant] une intervention urgente" indiquait un rapport du Ministère des Transports, rendu public en septembre 2018, peu après le drame de Gênes, au cours duquel 43 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un viaduc autoroutier. Les travaux avaient alors été déjà commencés un an plus tôt.De nouveaux chantiers sont toutefois à prévoir en 2020, à commencer par l'installation d'équipements anti-vent ainsi que des travaux de maintenance.