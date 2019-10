Les aquariums d'Europe tiennent congrès à Boulogne-sur-Mer

Les plus grands aquariums d'Europe

Rôle de médiateur dans les changements climatiques

Pendant 4 jours, les conservateurs d'aquariums viennent rencontrer leurs homologues pour échanger sur leurs expériences. Relais d'informations scientifiques et rôle éducatif auprés du grand public, les aquariums veulent affirmer leur place de sentinelles dans la préservation des ressources des mers et des océans.Créée en 1972, l'Union européenne des conservateurs d'aquarium- l'EUAC - propose aux dirigeants de se réunir chaque année, dans une ville différente. Au programme de ces quatre jours boulonnais, des conférences et des débats ouverts à tous autour de la thématique générale des "Aquariums dans un monde qui change".Quatre jours pour rencontrer aussi, des professionnels du transport d'animaux vivants ou des nouvelles technologies, sans oublier, la visite du centre de la Mer, Nausicaá, à Boulogne-sur-Mer pour prés de 200 personnes venues de toute l'Europe. Le dernier rapport du GIEC , Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Changement Climatique, prévoit une augmentation de 3°C de la température pour la fin du siècle. L’Océan doit pouvoir jouer son rôle de régulateur du climat, en absorbant plus de 90% de l’excès de chaleur générée et une partie de la dioxyde de carbone émit par les activités humaines.Fort de ce constat, l'Union Européenne des Directeurs d'Aquariums souhaite renforcer son rôle de médiation pour initier des changements de comportement : "Les aquariums ont un rôle fondamental de sensibilisation du citoyen pour aider chacun à comprendre les enjeux pour la planète, l'importance de l'océan et l'urgence à imaginer un mode de vie qui permette d'enrayer le bouleversement climatique tant qu'il est encore temps. À l'échelle mondiale, ce sont 700 millions de citoyens qui sont sensibilisés chaque année grâce aux aquariums" explique Philippe Vallette, Directeur Général de Nausicaá, Centre National de la Mer

Elu en début d'année au Japon, président du Réseau International des Aquariums (IAN), Philippe Vallette dirige l’un des plus grands aquariums d'Europe. En 28 ans, Nausicaá a accueilli 17 millions de visiteurs. Le centre National de la Mer se veut plus qu'un simple auquarium, proposant 1 600 espèces d'animaux sur plus de 10 000 m² d'exposition.

Nausicaa is pleased to host the conference of the European Union of Aquarium Curators - 14 to 18 October 2019 in Boulogne sur Mer.

La France compte une trentaine de ces grands aquariums, regroupés au sein du réseau des Aquariums de France . Avec leurs collections vivantes, ils offrent un lieu de rencontre unique entre les chercheurs et le grand public. Un rôle qui risque de prendre de l'ampleur dans les années qui viennent.