Le Boulonnais Jimmy Gressier a été sacré champion de France du 10 kilomètres sur route, dimanche 6 octobre à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), au bord de la Méditerranée.Le coureur de 22 ans, sextuple champion d'Europe de Cross (deux fois seul, quatre fois en équipe), licencié au Boulogne AC, a terminé la course en 28 minutes et 54 secondesDeux autres Nordistes se trouvent dans le Top 10 : le Dunkerquois Abderazzak Charik, cinquième, et l'Anzinois Pierrick Bernard, huitième de la course.