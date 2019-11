Attaques de brebis dans le Pas-de-Calais : faut-il soupçonner le loup ?

Deux troupeaux de brebis décimés à Nabringhen et Créquy, un grand canidé recherché https://t.co/3Oq4E8dInd pic.twitter.com/BWXe9nskRK — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) November 22, 2019

Une espèce de plus en plus présente en France

France - Evolution de la présence du Loup gris depuis 1995. / © ONCFS



Une espèce rare dans les Hauts-de-France

La répartition du loup sur le territoire français. / © ONCFS

Ces dernières semaines, l’inquiétude des éleveurs de la région des Hauts-de-France a été ravivée par des attaques sur leurs animaux. Mercredi 20 novembre, àDes faits similaires ont été recensés à"Je ne sais pas quelle bête a pu faire un tel carnage. Je veux connaître la vérité", a réagi dans Nord Littoral, l'éleveur concerné à Nabringhen Pour lui comme pour l'éleveur de Créquy, même constat,ils craignent des attaques de loups. Pourtant, dans la région, la présence du loup se fait rare, voire inexistante.Totalementle loup est revenu à la fin des années 1990 par les Alpes. "En Italie, l’espèce était encore présente alors peu à peu elle a colonisé la France par le sud, elle est revenue de façon totalement naturelle", explique Nathalie Pfeiffer, animatrice du réseau loup lynx dans les Hauts-de-France et en Normandie pour l’ONCFS . Depuis 1995, l’espèce ne cesse de s’accroître sur notre territoire. Aujourd’huiDans les Hauts-de-France, c’est en plus précisément. Suite à cela, des agents ont été formés pour effectuer une veille de cette espèce dans la région. Depuis cette date, aucune autre espèce n’a été observée.Malgré tout, les agents spécialisés effectuent régulièrement des prélèvements dès lors qu’un signalement est effectué comme ce fut le cas à Nabringhen ou encore Créquy.Un classement est par la suite effectué en trois catégories : retenu, non retenu ou alors invérifiable."Le loup se déplace beaucoup mais malgré tout, c’est une espèce très territoriale. Une fois qu’elle s’installe dans un endroit, elle bouge finalement assez peu", ajoute Nathalie Pfeiffer.Ainsi dès lors qu’ils trouvent un territoire "confortable", ils y restent. Ces espèces "opportunistes", se développent dans des endroits montagneux où de grands troupeaux sont présents. "Dans les Hauts-de-France, il n'y a pas ce genre d’élevages, ici les animaux sont surveillés, précise Nathalie Pfeiffer, c'est en partie pour cela que le loup n'est pas présent".Par ailleurs,Un développement lié notamment à la forte présence du loup dans les pays de l'Est.Suite à ces questionnements autour de la présence du loup, le Maire de la ville, Hervé Brouart a réagi, il préfère lui de son côté rester prudent. "On ne peut pas s’avancer sur la nature de l’animal, il faut attendre les résultats des analyses pour savoir exactement quel est l’auteur de cette attaque". Des chiens errants peuvent aussi parfois s'attaquer à des brebis.Une enquête a en effet été lancée afin de déterminer l’animal à l’origine de l'attaque. Les résultats devraient être connus dans le courant de la semaine. Hervé Brouart se veut malgré tout rassurant,