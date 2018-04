Bayern Munich : le Boulonnais Franck Ribéry prolongé d'un an

Le milieu offensif, qui vient tout juste de fêter ses 35 ans, devra en revanche accepter de prendre plus régulièrement place sur le banc des remplaçants pour donner du temps de jeu aux jeunes Kingsley Coman et Serge Gnabry, actuellement prêté à Hoffenheim, explique Kicker.



Arrivé en provenance de Marseille en 2007, Ribéry joue depuis 11 ans pour le club bavarois et attendait depuis plusieurs semaines une éventuelle prolongation de contrat. Outre le Français, le Néerlandais de 34 ans Arjen Robben espère également être prolongé.



"Ce qui compte, c'est comment ils jouent. Et tous les deux jouent de manière exceptionnelle", avait signifié samedi le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, après la victoire à Augsbourg (4-1) qui a donné à Munich son 6e titre de champion de suite, le 8e pour le Français.



Ribéry était titulaire mercredi lors du match nul du Bayern à domicile contre le FC Séville (0-0), suffisant pour une qualification du club allemand en demi-finale. Il a été remplacé à la 77e minute.