La bibliothèque de Boulogne-sur-Mer participe à la 4 ème Nuit de la Lecture et vend une partie de ses livres

Bibliobraderie de 19h à 22h30

Des bandes dessinées, des romans, des revues, des ouvrages régionaux, des policiers, des livres pour enfants....Des milliers d'ouvrages classés attendent preneurs dans la galerie du Cloître et selon la directrice du réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer ( le Quadrant ) : "On s'attend à avoir beaucoup de monde et nous avons prévu des animations pour faire patienter le public".



Chaque année, la bibliothèque de Boulogne participe à la Nuit de la Lecture, une initiative du Ministère de la Culture et qui propose une grande fête du livre pensée pour tous : "Nous cherchions une idée originale et pour faire une de place sur les étagères nous avons imaginé cette vente", explique Karine Jay, la directrice.



Les premiers arrivés seront les premiers servis : "Les livres sont en bon état, ils sont classés par thème mais je ne peux pas vous dire ce qu'il y a exactement ! L'objectif c'est de faire de la place et que le public trouve son bonheur". Ce grand vide sur les étagères s'appelle dans le langague professionnel, le désherbage.



Tous les livres sont vendus 1 euro. Avis aux amateurs ! / © Corinne Sala



15 documents par personne maximum

15 livres maximum par personne / © Corinne Sala

Le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer 3 sites

110 000 livres en accès libre

200 manuscrits médiévaux

"Le livre chez Vous", portage à domicile

Bibliothèque de plage l'été

Prêt entre sites (PES)

Une soirée bibliodraderie qui s'annonce conviviale, encadrée par un "guide conférencier" un peu particulier. A suivre... Et les livres qui ne seront pas vendus seront confiés à la société Ammareal , une librairie d'occasion solidaire sur le net.Galerie du Cloître, Bibliothèque des Annonciades.Samedi 18 janvier de 19h à 22h30 Entrée libre.