Boulogne-sur-Mer : 12 migrants rallient la Grande-Bretagne sur un bateau de pêche volé

Douze migrants ont réussi à rejoindre les côtes anglaises, où ils ont été interpellés, en traversant la Manche sur un bateau de pêche volé dans le port de Boulogne-sur-Mer lundi soir, selon la préfecture maritime qui parle d'un "mode opératoire inédit".



Les autorités françaises qui surveillent la côte ont alerté leurs homologues anglais en voyant un bateau de pêche emprunter une route "bizarre" lundi entre 21h30 et minuit, par mer calme, a précisé la porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord Ingrid Parrot.



Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a appelé le propriétaire, qui s'est rendu compte que son navire, long d'une dizaine de mètres, avait été volé dans le port de Boulogne-sur-Mer, et le Maritime rescue coordination centre (MRCC) de Douvres.



Un trémailleur d'une douzaine de mètres

Selon une source proche des secours, il s'agit d'un trémailleur long d'une douzaine de mètres.



En Angleterre, la Border Force a alors interpellé à terre les migrants aux environs d'1h, selon la préfecture maritime qui ignorait le lieu exact de leur arrivée en Grande-Bretagne.



"On est sur un mode opératoire inédit, jusqu'à présent il s'agissait d'embarcations de fortune", a rapporté Mme Parrot, soulignant "l'action au long cours de coopération avec les autorités anglaises" de lutte contre l'immigration clandestine.



La gendarmerie maritime française mène une enquête sur le vol du bateau.