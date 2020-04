Boulogne-sur-Mer : 15 migrants, dont deux femmes et un enfant, secourus au large de la côte

Une embarcation avec quinze migrants à bord a été secourue alors qu'elle se trouvait à la dérive dans le détroit du Pas-de-Calais, a annoncé ce samedi 4 avril la préfecture maritime de la Manche - Mer du Nord.



Secours en près d'une demi-heure

Tout a commencé vers 4 heures, lorsque le CROSS Gris-Nez a été contacté par un navire de pêche indiquant la présence d'une embarcation à la dérive avec plusieurs migrants à son bord, à 7 km à l'ouest de Boulogne-sur-Mer.



Dépêchée sur place, la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Scarpe arrive sur la zone peu après 4H30 et récupère à son bord les quinze migrants, parmi lesquels se trouvaient deux femmes et un enfant.



Tous ont été débarqués peu avant 6 heures au port de Boulogne-sur-Mer, où les attendaient les pompiers du SDIS 62 et la police aux frontièrèes.