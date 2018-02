Boulogne-sur-Mer : 488 armes et plus de 100 kg de munitions saisies chez un ex-armurier

Les douaniers du nord saisissent près de 500 armes explosifs et plus de 100 kg de munitions

Un véritable "arsenal"

© Douanes françaises

Les agents de la brigade desont intercepté le 8 févrierà destination des Pays-Bas, suspecté de", ont indiqué les douanes dans un communiqué.L'ouverture du colis a confirmé "" et les agents ont alors procédé "" où ils ont découvert "".Au domicile de l'individu, unspécialisé dans la vente d'articles de sport, les agents découvrent ", prêts à servir, ainsi que" et "de détention ne peut être présentée".Puisloué par le commerçant, ilscomposé "d'armes d'épaule", d'"armes de guerre", de "mitrailleuses" et de "pistolets-mitrailleurs", des "éléments d'armes", "chargeurs", "canons" et "pièces d'armes", ainsi "".Au total, "" ont été saisis.