Boulogne-sur-mer : un ancien navire océanographique transformé en laboratoire flottant du recyclage

Une innovation low tech

Le Victor-Hensen est équipé d'une station d'épuration pour traiter les eaux usées. / © Sophie Maréchal / France 3 Hauts-de-France

Du plastique transformé en énergie

Les déchets récoltés seront ensuite triés et transformés en matériaux de construction directement à bord. Mais certains plastiques souples, ou sales, comme les sacs par exemple, se recyclent mal. Dans ce cas, ils seront transformés en carburant pour le moteur du navire.

Le navire s'est donné un objectif zéro déchet. / © Sophie Maréchal / France 3 Hauts-de-France

«On veut connecter tous les cerveaux»

Amarrée au bord du bassin Napoléon, à Boulogne-sur-mer, la coque rouge et blanche du Victor-Hensen attire l’œil. Cet, récemment acheté par Plastic Odyssey , est,, le théâtre d’une étonnante mutation.«D’ici huit mois environ, le bateau va devenir, un symbole flottant du recyclage», s’enthousiasme, le fondateur de l’expédition Plastic Odyssey. Pour l’heure,est un chantier en cours, l'équipe cherchant un maître d'ouvrage.Alors qu’, le jeune homme, ancien officier de la marine marchande, a imaginépermettant de proposer des systèmes de recyclage faciles d’utilisation, sans brevet et peu coûteux.Objectif :, dans la mouvance des low tech – c’est-à-dire des technologies simples, répondant à un besoin de base et à des principes de durabilité et d’accessibilité.Une trentaine d’escales sont prévues au cours de ce voyage, qui débutera dans le courant de l’année prochaine :Le Victor-Hensen aura pour mission principale de «remonter le problème à la source, en s’arrêtant le long des côtes les plus polluées. L’idée est d’étudier les problématiques spécifiques à chaque pays et de. Le bateau sera utilisé comme un. Nous voulons permettre aux gens de vivre par», poursuit le capitaine de l’expédition.Ainsi, le navire ne ramassera pas le plastique en mer, mais sur terre.Grâce au système de pyrolyse – un processus de décomposition du plastique, qui, en le chauffant dans un four à 400°C va casser les molécules et permettre la création d’un autre composé organique, à la manière d’un alambic – le bateau pourra alimenter. En revanche, la pyrolyse ne servira pas à propulser le Victor-Hensen.Si le bateau-laboratoire n’utilise a priori que des techniques déjà existantes, il est bel et bien innovant dans sa manière de rendre accessibles ces technologies, et de«Nous avonscar nous voulons qu’un maximum d’experts travaillent en collaboration. C’est la puissance du projet : on veut connecter tous les cerveaux. Par exemple, une partie des technologies de tri est pensé en banlieue parisienne, une autre à Aix-en-Provence», précise Simon Bernard.Cette connexion s’effectuera aussi au niveau de la composition de l’équipage, formé ddont sept marins, des ingénieurs, des reporters et des bénévoles, qui assureront la sensibilisation du grand public.