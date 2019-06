Boulogne-sur-Mer : la baignade de nouveau autorisée

Qualité des eaux de baignade 2019 / © agence de l'eau Artois-Picardie

C'est la bonne nouvelle du jour : cet été les vacanciers pourront faire trempette à Boulogne-sur-Mer en toute sérénité.L'arrêté de réouverture de la baignade a été officiellement signée par le maire Fédéric Cuvillier, à l'occasion de la présentation de la carte de la qualité des eaux de baignade 2019La plage de Boulogne est enfin ouverte à la baignade, après des années d'interdiction.La conséquence de nombreux travaux comme un bassin de rétention en pleine ville mis en service ce mardi et qui a dejà porté ses fruits.La qualité des eaux de baignade est établie en fonction des prélèvements des quatre dernières années. Ainsi pour le palmarès 2019, il s'agit de prendre en compte les données de 2015 à 2018.Plusieurs prélèvements sont effectués sur les sites de baignade entre mai et septembre par les Agences Régionales de Santé (ARS) via un laboratoire agréé.Le classement est établi selon 4 classes de qualité : excellente, bonne, suffisante, insuffisante.