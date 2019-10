Boulogne-sur-Mer : déminage réussi, fin du confinement des habitants

Déminage à Boulogne-sur-mer : retour sur une journée de confinement

#DÉMINAGE les plongeurs démineurs de la @MarineNationale ont désamorcé l'engin ramené par un pêcheur. Le périmètre d'évacuation est maintenu. — Boulogne-sur-Mer (@Ville_Boulogne) October 6, 2019

On peut à nouveau circuler dans le centre-ville de Boulogne. Pour le moment, c’est toujours très calme. #Boulognedeminage pic.twitter.com/eYVoPzs62C — Victoire Haffreingue (@VictoireHM) October 6, 2019 On rouvre les volets et le soleil apparaît ! L’après midi en reclus est terminé ! On retrouve le Sourire chez les Boulonnais confinés... pic.twitter.com/iEXccYOYvs — Christian Canivez (@CanivezCh) October 6, 2019

Fabien SUDRY se félicite de la très bonne coopération de l'ensemble des services mobilisés, qui a permis la réussite de cette opération de déminage de grande ampleur. Il salue l’esprit civique de la population boulonnaise dans le respect des consignes de précaution. pic.twitter.com/ie4bobNom6 — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) October 6, 2019

La bombe de 250 kilos a été désamorcée. Elle va maintenant être traînée en mer pour exploser en fin d'après-midi ou lundi matin mais il n'y a plus aucun risque. L'opération déminage a réussi. C'est ce que viennent d'annoncer les autorités en conférence de presse.Conséquence directe : le confinement des habitants est levé. La sirène a sonné à Boulogne-sur-Mer pour l'annoncer vers 15h15."Avec un grand professionnalisme, les plongeurs démineurs de la marine nationale ont réussi à dévisser la fusée d’amorçage contenant un explosif sensible en la désolidarisant de la bombe. La bombe est donc considérée comme neutralisée, a précisé la Préfecture. Le périmètre de confinement est levé à compter de 15 heures, ce dimanche 6 octobre 2019 .Toutefois, il est maintenu un périmètre d’exclusion de 250 mètres autour du trajet de la munition ."Les Boulevard Gambetta et Sainte-Beuve restaient interdits à la circulation en fin d'après-midi ce dimanche. "C'était la phase la plus délicate, mais notre intervention n'est pas terminée", a précisé le lieutenant de vaisseau Geoffroy, de la Marine nationale. "Il nous reste à mettre à l'eau la bombe et à l'emmener au large" sur un petit radeau, a-t-il ajouté.L'opération avait été qualifiée de "lourde et pas du tout ordinaire", par le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry. Elle a mobilisé plus de 600 fonctionnaires (police, démineurs, pompiers, gendarmes..).Près de 25 000 personnes des communes de Boulogne-sur-Mer, Le Portel et Outreau ont été concernés par l'opération : environ 600 habitants, situésdans un rayon de 250 mètres, ont été évacués; les autres, dans un rayon d'1,5km, confinés.