Boulogne-sur-Mer : deux corps de femmes découverts par un huissier, six mois après leur mort

Un huissier mandaté pour des factures impayées a découvert jeudi deux corps en état de décomposition "très avancé" dans un appartement de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), dont la mort remonterait à "plus de six mois", a-t-on appris vendredi de source judiciaire.



Il s'agirait d'une mère et de sa fille majeure qui vivaient dans cet appartement du quartier de La Tour d'Odre, près du port, dont la porte était fermée de l'intérieur, selon le parquet de Boulogne-sur-Mer.



Une enquête en recherches des causes de la mort a été ouverte. La thèse d'un double suicide est privilégiée, selon la même source. Les résultats de l'autopsie devraient être connus en début de semaine.