Boulogne-sur-Mer : deux promeneurs secourus en pleine nuit alors qu'ils étaient bloqués sur la digue Carnot

Deux personnes ont été secourues mercredi soir alors qu'elles se trouvaient en difficulté sur la digue Carnot, à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a indiqué la préfecture maritime Manche Mer du Nord.L'opération de secours s'est déroulée peu avant 22H : deux personnes, d'âge et de sexe inconnus, s'étaient auparavant aventurées sur cette digue réputée très dangereuse lors des mauvaises conditions météos, couplée à de gros coefficients de marée ( comme le rappelle la capitainerie du port ) . C'était le cas ces deux derniers jours, avec des rafales pouvant atteindre plus de 100 km/h dans le Boulonnais ( 126 km/h au Cap Gris-Nez À la suite d'un appel de témoins, le Centre régional opérationnel et de sauvetage (CROSS) a appris que deux personnes s'y trouvaient en difficulté. L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, déjà en vol pour un exercice, y a aussitôt été dépêché pour récupérer les deux promeneurs. Ils ont été hélitreuillés peu après 22H et pris en charge, en légère hypothermie, par les pompiers et transférés au Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.