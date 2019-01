Boulogne-sur-Mer : deux squelettes humains découverts dans un blockhaus

Squelettes anciens

C'est un "explorateur" de bunkers qui a fait la macabre découverte vendredi dans le. Une information de La Voix du Nord, confirmée par l'autorité judiciaire . L'homme a prévenu la police après avoir aperçu unequi sortait de l'eau, dans ce bâtiment de la seconde guerre mondiale "régulièrement inondé" selon le parquet. "Il y avait deux à trois mètres de vase", que pompiers et police ont dû évacuer en grande quantité pour procéder aux constatations.Ce sontet des, qui ont été découverts dans le blockhaus. Impossible pour le moment de déterminer le sexe des défunts, ni les causes de leur décès. Les ossements ont été transportés à l', où ils vont faire l'objet d'un certain nombre d'analyses. Les médecins légistes devront égalementces ossements. "Ce n'est pas attribuable à la seconde guerre mondiale", selon le procureur de la république de Boulogne Pascal Marconville.La mort de ces deux personnes devrait remonter "à au moins 10 ans", compte tenu des objets retrouvés sur place, et notamment de laprélevée sur l'un des corps.Qui étaient-ils, de quoi sont-ils morts ? "Ça ne correspond à aucune disparition signalée, on serait probablement en présence de SDF, précise M. Marconville. Le lieu de découverte est particulièrement difficile à enquêter. On n'a pas d'éléments qui plaideraient en faveur d'une orientation criminelle".C'est la sûreté urbaine du commissariat de Boulogne-sur-Mer, avec le concours de l'IML de Lille, qui est chargée d'élucider le mystère.