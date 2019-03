A Boulogne-sur-Mer, les "dragon ladies" affrontent le cancer ensemble grâce au sport

Boulogne Canoë Kayak DragonLadies C'est avec une grande fierté que le club a inauguré le nouveau Dragonboat dédié à la section des Dragon Ladies du BCK. Merci à l'ensemble des partenaires de nous suivre dans cette...

Ce sont des battantes, à l'image du. Ce sont des femmes qui ont décidé de reprendre la barre de leur vie. Ce sont les "dragon-ladies" . Elles ont eu, pour la majorité d'entre elles, un cancer du sein et elles se reconstruisent en, à Boulogne-sur-Mer.Quand elle eu sa maladie, il y a dix ans, Josette s'est sentie seule. Il existait encore. "Le fait de se regrouper, même sans en parler, on se sent plus fortes. C'est important", assure-t-elle.Depuis octobre 2017, le club de canoë-kayak de Boulogne-sur-Mer a lancé. Selon certains médecins, ce sport limiterait les récidives pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, en phase de rémission ou guéries. Une activité entre femmes, pour évoquer - ou non - leurs problèmes. Mais en tout cas, elles constatent un vraiconcernant le regard porté sur cette maladie."Avant,, ne pas parler de sa douleur. Maintenant, on sent qu'on a le droit et même le devoir d'en parler pour aider d'autres personnes qui souffrent encore plus que nous", témoigne Pascalaine."Je n'ai pas de mal à parler de ma maladie mais avant c'était caché,Maintenant, les gens sont de plus en plus ouverts", ajoute Carole, une autre dragon-lady.Plus combatives que jamais ! En 2020, les dragon-ladies se sont lancées un nouveau défi :, une course internationale de bateaux sur la lagune de Venise.