Boulogne-sur-mer : durant six jours et six nuits, ils courent et pédalent contre la maladie

«Sans le sport, je ne serai plus là»

Il a 63 ans, mais c’est lui le pape dans sa discipline, lance Frédéric Bellanger en désignant Philippe Dieumegard. Il est comme Zidane pour les footballeurs.

Une équipe de malades pour trouver des fonds

«L’environnement et les maladies sont intimement liés»

Silence et concentration ont envahi le hall de Nausicaà. , les sportifs sont aux prises avec le défi "terre mer" , organisé par Frédéric Bellanger. Leur but :Si certains ont, tous soutiennent le projet de l’association Opale aide organisation , créée en 2013 par Frédéric Bellanger et son frère pour aider les personnes malades àOriginaire de Boulogne, ce sportif est, et de cinq autres maladies auto-imunes depuis une dizaine d’années.«Je combat la maladie par le sport. Sans ça, je ne serai plus là. J’en fais la promotion par des défis spectaculaires, explique-t-il. C’est aussi[un garçon de six ans atteint d’une forme de nanisme, ndlr]. Ses parents sont hyper volontaires et je partage leur philosophie.»Frédéric Bellanger est un habitué de ce genre de défi . En 2017 et 2018 déjà,L'année dernière, il est devenucréée pour venir en aide au garçonnet, "Tom, la taille de l’espoir" . Ce dimanche, le coup d’envoi du défi a d’ailleurs été donné par Tom lui-même, et d’autre enfants malades. «C’est un symbole fort», souligne l’organisateur.Dans la salle, à l’entrée du centre national de la mer,– des home-trainers – etont été installés. Sur l’un des cycles,, figure de l’ultratriathlon, les muscles tendus par l’effort.«J’ai toujours fait des défis solos. Aujourd’hui, c’est un partage. Et c’est vraiment stimulant d’aider les gens malades», lâche l’athlète entre deux coups de pédales. En face,. Tous deux sont venus battre leur record personnel et soutenir le projet.Sur le troisième home-trainer se relaient quatre personnes, dont Frédéric Bellanger. «sourit le cycliste. Au sens propre comme au figuré. J’ai Parkinson, un autre a un cancer des os, un autre une osthéonécrose, et le quatrième une maladie cardiovasculaire. Notre objectif est simplement d’aller au bout. Pour nous, les malades,. Alors il faut simplement avancer, sans se plaindre. »L’équipe pédale en moyenne. «La plus grande difficulté, c’est le manque de sommeil. Depuis dimanche, je n’ai dormi que quatre heures, ajoute Frédéric Bellanger. Mais l’exercice produit desqui nous aident à tenir. Si vous m’aviez vu ce matin, j'étais mal en point, vous n’auriez pas cru que je pouvais faire ça.»La mobilisation du sportif a déjà permis au père de Tom d’acheter, avec lequel il compte participer avec son fils. Mais le défi "terre mer" a aussi pour objectif de sensibiliser à la«Il est prouvé que Parkinson est lié à l’utilisation de pesticide, souligne le créateur de l’association Opale aide organisation. L’environnement et les maladies sont intimement liés. C’est une façon de protéger les générations futures.»Entre les vélos et les tapis se faufilent une rangée d’élèves de, venus apporter des bouchons en plastique. Le défi "terre mer" a en effet mis en place un partenariat avec l’association Bouchons d’amour , qui vient en aide aux personnes handicapées.Les bouchons récoltés sont ensuiteà industriel belge, et l’argent récolté vient grossir la cagnotte de l’association., ouverte jusqu'à la fin du défi samedi 16 novembre.