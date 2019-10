Boulogne-sur-Mer : elles pagayent contre le cancer du sein

Une activité bénéfique pour la rémission



Objectif : Venise 2020

Octobre rose

Ne soyez pas surpris si vous apercevez un dragon le lundi soir glisser sur la Liane à Boulogne-sur-Mer ! Il s'agit de la figure de proue de l'embarcation des Dragon Ladies.A l'image de la tête de dragon qui orne leur navire, ces femmes sont des guerrières. Elles ont eu un cancer du sein et ont décidé de se reconstruire en pratiquant une activité sportive, le dragon-boat. L'activité a été mise en place en octobre 2017 par le BCK, le Boulogne Canoë Club . Elle réunit aujourd'hui une trentaine de membres."On échange beaucoup, on parle de la maladie, mais surtout d'autre chose" témoigne l'une d'entre elles. Dans le dragon-boat, il y a aussi des "solidaires", des femmes qui ne sont pas touchées directement par le cancer du sein mais qui épaulent les Ladies en rémission dans l'effort. L'activité est adaptée à la pathologie. Elle se déroule en douceur, en tenant compte des séquelles des éventuelles chirurgies.Aline Muir, la coach des Ladies, loue les bienfaits de cette discipline : "Certaines personnes avaient du mal à lever le bras. Désormais, elles retrouvent l'amplitude de leur mouvement. Ça aide la circulation lymphatique et ça évite le gros bras."En outre, cette pratique permet de lutter contre l'isolement de la maladie et permettrait de diminuer le risque de récidive.Solidarité, convivialité, dépassement de soi, en 2020, les Dragon Ladies se sont lancées un nouveau défi : participer à la Vogalonga, une course internationale de 32 km en bateau. Elle se déroulera en juin prochain sur la lagune de Venise.Dans le cadre d'Octobre Rose, les Dragon Ladies de Boulogne-sur-Mer organisent plusieurs rendez-vous pour parler de la maladie, sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour leur déplacement à Venise en 2020.