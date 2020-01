Boulogne-sur-mer : encore une fresque de street-art sélectionnée pour le prix du “Golden Street-Art”

Smug, le graffeur photo-réaliste

L'artiste Smug au travail à Boulogne-sur-Mer durant l'été 2019 / © Commune Boulogne-sur-Mer

Plusieurs fresques de Boulogne-sur-Mer récompensées ces derniéres années

David Walker, artiste anglais, vivant à londres. Sa fresque se trouve au 31 rue de l’Amiral Bruix à Boulogne-sur-Mer. L'artiste donne vie à des portraits de femmes crayonnés, comme raturés à coups de bombes colorées entre l’illustration et le graphisme.

L'artiste anglais David Walker / © Commune de Boulogne-sur-mer

Le brésilien, Edouardo Kobra au 2 rue Dutertre et impasse Lacour à Boulogne-sur-Mer, développe une peinture murale réaliste, s'appuyant sur "la mémoire des villes" où il est invité. Lors de son dernier voyage, Kobra est allé en Suède, où il a peint Alfred Nobel dans la ville de Boras.

L'artiste Brésilien Edouardo Kobra / © Commune de Boulogne-sur-Mer

L'artiste allemand, Case Maclaim, alias Andreas Von Chrzanowski, pionnier du photo-réalisme. Sa fresque se trouve 35 rue des Pipôts à Boulogne-sur-Mer.

L'artiste allemand Case Maclaim / © Commune de Boulogne-sur-Mer

Hendrik Beikirch alias ECB, artiste allemand, spécialisé dans l'art du portrait. Sa fresque est visible rue Maryse Bastié à Boulogne-sur-Mer.

C'est un concours national, qui rassemble les plus belles oeuvres réalisées en France en 2019. Cette année, la fresque boulonnaise du graffeur Smug fait partie des 34 œuvres retenues pour le prix du "Golden street art". Elle a été réalisée cet été, rue du Camp-de-droite à Boulogne-sur-Mer, lors du 4éme festival de Street-art de la ville L'artiste australien vit et travaille à Glasgow. Ses inspirations tiennent de la photo-réaliste. Il peint les gens qu’il connait, qu’il reproduit avec des expression toujours très démonstratives : Etonnement, colère, passion, dégout, peur. Son travail s'effectue à la bombe et à main levée, des pièces uniques colorées qu'il distille dans le monde entier.Le "Golden street art", une compétition, organisée par le site spécialisé dans les fresques murales urbaines, Trompe l'oeil info . Elle récompense la plus belle réalisation de l'année écoulée. Une compétition qui a déjà couronné des créations boulonnaises, celles de David Walker, Edouardo Kobra et Case Maclaim et ECB :La 6 ème édition de l’élection du "Golden Street Art" a commencé. Parmi les 34 fresques selectionnées, seules les 10 qui auront le plus de "j’aime" sur la page Facebook du site seront retenues pour le vote final qui aura lieu dans la foulée. Vous avez jusqu’au 1er février 2020, 20 heures, pour voter !