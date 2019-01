Boulogne-sur-mer : une fresque classée parmi les plus belles du monde

“The Heat Wave” en Boulogne-sur-Mer (Francia) por Fintan Mageehttps://t.co/gWLMsenI5I pic.twitter.com/Va1zd5nDpe — Quito En Bici (@quitoenbici) 5 janvier 2019

Boulogne-sur-mer inscrit au patrimoine des amateurs de Street Art, grâce à cette fresque de l'artiste Fintan Magee . Réalisée au mois d’août, dans le cadre du deuxième festival de street-art, elle vient d’être classée parmi les 18 plus belles œuvres de 2018.Chaque année la plateforme néerlandaise Street Art Today , publie un palmarès des plus belles oeuvres de rue réalisées dans l'année.L'immense tableau intitulé "la vague de chaleur" représente un homme sur un vélo en train de fondre. Une allégorie sur les vagues de chaleur qui ont touché le monde cet été : un côté surréaliste et engagé de celui que l'on surnomme le Bansky australien. Sa fresque fait face à la mer, à l'entrée de la ville en venant de Wimereux.

"Cette distinction est un bonheur culturel et pictural" commente Amziane Abid, responsable du projet Street art à la mairie de Boulogne-sur-Mer. "Dans une ville d'Art et d'Histoire comme la notre, la présence d'artistes de renommée internationale est une plus value ludique et culturelle".



Des fresques impressionnantes réparties dans toute la ville

street art festival 2018 à Boulogne-sur-mer (62)

Depuis deux ans, des grands noms du street art créent des fresques impressionnantes. Plusieurs ont été réalisées durant la troisième édition du festival d'art urbain de Boulogne-sur-mer. Ainsi, cet été 2018, les murs de la ville se sont enrichis de 6 nouveaux tableaux, comme celui de l'artiste dominicain autodidacte Evoca, rue des pipôts.Désormais, la ville offre aux promeneurs une vingtaine de peintures, sans compter les peintures qui fleurissent sur les transformateurs électriques. Plus de 3 870 m2 de surface peinte. Un parcours à découvrir seul ou grace aux visites guidées proposées par l'office de tourisme de Boulogne-sur-mer. Si vous aussi, vous vous sentez une âme d'artiste et êtes inspiré par la luliére de la Côte d'opale : rendez-vous pour la 4éme édition du festival, l'été prochain en envoyant vos proposition à la ville de Boulogne-sur-mer.