Boulogne-sur-mer : un homme de 33 ans tué d'un coup de couteau, sa soeur placée en garde à vue

Selon une source policière, le drame est survenu samedi vers 3 heures du matin au cours d'une "soirée alcoolisée", boulevard Clocheville à Boulogne-sur-mer. Une dispute aurait éclaté entre la victime, un homme de 33 ans connu des services de police, et sa soeur, âgée de 30 ans.



La victime a reçu un coup de couteau qui lui a sectionné l'artère carotide et n'a pas pu être réanimée par les secours. Sa soeur a été interpellée et placée en garde à vue pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". La conjointe de la victime était également présente au moment des faits. Elle a été placée en dégrisement et n'avait pas pu encore être interrogée en début d'après-midi.

"Beaucoup de larmes et très peu d’explications"

"Ce sont des personnalités mystérieuses, particulières, il y a beaucoup d’affection dans la fratrie, on s’interroge sur le pourquoi", a déclaré Me Hervé Krych, l'avocat de la suspecte qu'il a déjà défendue dans d'autres "dossiers familiaux". "Il y a beaucoup de larmes et très peu d’explications", ajoute-t-il.



Sa cliente a été entendue pendant une heure ce samedi matin. "Elle dit qu’elle ne se souvient pas trop des détails". "Derrière tout ça, il y avait beaucoup de souffrance", estime l'avocat.