Boulogne-sur-Mer : un homme porté disparu en mer, piégé par la marée sur la digue Carnot, deux autres secourus

Un homme a disparu en mer, à hauteur de la digue Carnot, à Boulogne-sur-Mer, après avoir été piégé par la marée avec deux autres personnes.Les secours ont été déclenchés vers 19H15, samedi 24 octobre, lorsque le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est informé par le SDIS 62 de la présence de trois personnes en difficulté au niveau de la digue Carnot, réputée très dangereuse lors des mauvaises conditions météorologiques. Deux des victimes sont à l'eau et la troisième se trouve sur la digue, réfugiée au niveau du phare.Un dispositif de recherche est mis en place avec l'hélicoptère Dauphin, plusieurs canots et l'assistance des pompiers du SDIS 62. L'un des deux hommes tombés à l'eau, âgé de 49 ans, est secouru par la SNSM boulonnaise vers 19H45, tandis que l'homme bloqué sur la digue, âgé de 28 ans, est hélitreuillé par le Dauphin.En revanche, le deuxième homme tombé dans l'eau n'a pas pu être retrouvé. Les recherches ont été suspendues pour la nuit après plusieurs heures. Elles ont repris ce dimanche, vers 7H30, avant d'être définitivement arrêtées à 9H30, "faute d'éléments nouveaux".