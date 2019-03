Boulogne-sur-Mer : le lycée Branly primé aux Olympiades des sciences pour la 15e année de suite

"On a remarqué qu'. C'est grâce au phénomène de la tension superficielle", résume l'une des élèves du lycée Branly de Boulogne-sur-Mer, primée aux Olympiades des sciences. Cette expérience leur a permis d'pour monter sur la deuxième marche du podium face à 26 équipes en compétition venant de France ou de l'étranger. C'est la 15e année de suite que ce lycée se retrouve en finale du concours.Ce travail,sur leur temps libre, sous la maîtrise d'Olivier Buridant, leur professeur de physique. "C'était vraiment une expérience géniale, notamment dans la démarche scientifique,. On se rend compte qu'on est tous les architectes de demain : on peut tous construire un projet ensemble", résume Cédric Magnier, élève de Terminale scientifique.Lors de ce concours,: "Les élèves ont montré que la présence de savon avait un rôle sur la vitesse d'enroulement du papier calque alors que, note leur professeur de physique-chimie. Cette expérience apporte énormément chaque année aux élèves, d'un point de vue scientifique parce qu'ils abordent des domaines qu'on n'aborde pas en classe, seulement en classe préparatoire ou dans le supérieur."Ces futurs étudiants vont justement s'orienter vers les classes préparatoires aux grandes écoles. Mais avant, ils vont savourer leur exploit en se rendant à Paris pour(ESPCI). Toujours coachés par Olivier Buridant, les lauréats préparent maintenant le concours national CGénial réunissant des collégiens et des lycéens. Et ils entendent bien briller également.