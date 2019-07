Boulogne-sur-mer : le maire Frédéric Cuvillier dénonce un tweet de Partouche l'accusant d'antisémitisme

Il est des familles dont le destin se forge à coup de dates; Spolié en 1940, respolié en 1962, et re-re-spolié en 2019 !?

Le « monstre Partouche » ...mes doigts et mon nez crochu sans doute ?🤮.

Allez Cuvillier, hurle avec les loups...Les Français...dont moi, ont de la mémoire https://t.co/GqBqbGWF4v — Patrick Partouche (@labanqueasaute) 29 juin 2019

Alors que la municipalité de Boulogne a décidé en février de mettre fin a son partenariat avec le groupe Partouche pour la gestion du casino de la ville, M. Cuvillier a évoqué cette décision le 14 juin, en marge d'une inauguration, en déclarant que "le monstre Partouche" avait été "terrassé".Ce week-end, Patrick Partouche a vivement réagi sur les réseaux sociaux, sous-entendant sur Twitter que le maire l'attaquait sur ses origines juives. "Spolié en 1940, respolié en 1962, et re-re-spolié en 2019 !? Le "monstre Partouche"... mes doigts et mon nez crochu sans doute ?", a posté l'homme d'affaires.Contacté lundi, M. Cuvillier a dénoncé une "mauvaise interprétation" de ses propres propos. "Touché" par des messages qu'il dit avoir reçus depuis ce tweet, l'ancien ministre a annoncé qu'il allait "rencontrer son avocat" rapidement, avec la "ferme intention de déposer plainte", sans préciser le chef d'accusation exact.En février, le conseil municipal de Boulogne-sur-mer avait décidé d'attribuer désormais la concession du casino de la ville au groupe belge Golden Palace. Le groupe Partouche avait alors déposé un recours au tribunal administratif de Lille, dénonçant une rupture de bail avant échéance et réclamant une indemnisation de 12 millions d'euros à la ville."L'inélégance du maire (...) ne fait qu'ajouter à son attitude fautive de refus d'indemniser, conformément au droit, une entreprise qui se pensait et agissait comme partenaire de la commune depuis 33 ans", a indiqué le président du directoire Fabrice Paire dans un communiqué publié vendredi."Nous entrons avec regret désormais dans une longue bataille", a écrit le groupe. Le maire de Boulogne rappelle pour sa part que le groupe Partouche avait été débouté de son premier recours par le tribunal administratif de Lille et que la commission des jeux avait validé l'attribution de la concession à Golden Palace. Le casino doit rouvrir le 10 juillet avec de nouvelles machines à sous.