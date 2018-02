Boulogne-sur-Mer : les maquereaux débarquent en bancs à Nausicaa

Des animaux très sensibles

Le public. Certes, ils ne sont pas aussi exotiques que les requins-marteaux, mais tout aussi spectaculaires. Leset le: deux nouvelles espèces et des poissons emblématiques des hautes mers qui vont venir peupler le grand bassin de"Ils ont étépar une équipe de scientifiques qui travaillent là-bas", explique Stéphane Henard, responsable aquariologie. "Ils ont été prélevésensuite à la vie en aquarium. Et puis ils ont voyagé depuis les Açores jusqu'ici,Maintenant ils sont prêts à être transférés."Depuis, ces 500 poissons grandissaient dans les réserves de Nausicaa. Désormais,. "Ce sontau niveau de la peau, qui nécessitent des soins très particuliers. Ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord les calmer,, de l'essence de clous de girofle et quand ils seront un peu endormis on vaparce que comme ça ils ne voient pas, ils ne sont pas effrayés par les parois", poursuit Stéphane Henard.Après cela, les poissons sont levés et déplacésMissionpour les déposer ensuite dans une sorte de cage immergée dans le grand bassin. Le temps, soit 2 ou 3 jours, ils seront lâchés dans le grand bassin pour le plus plaisir des futurs visiteurs.