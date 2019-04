Boulogne-sur-Mer : un navire de pêche en feu au large, trois marins secourus

[#opération]Incendie à bord du navire de pêche St Jean-Pierre dans DST du #PasdeCalais. Equipage sauvé par le Loic II et bateau coulé. Engagement patrouilleur des douanes Jacques Oudart Fourmentin + 🐝Languedoc +✈️Falcon 50 ➡️https://t.co/1rooa3oe3t @Ville_Boulogne pic.twitter.com/uRHZ8j4AOW — PREMAR Manche (@premarmanche) 23 avril 2019



Le navire a coulé

Peu après 22 heures lundi 22 avril, les matelots du Loïc II, uncroisant en eaux anglaises au large de, est alerté par deux. Les signaux provenaient de l'équipage du Saint Jean Pierre, chalutier boulonnais en proie aux flammes.Immédiatement les marins du Loïc II sont allés porter assistance auxdu bateau en feu, et ont pu les récupérer sains et saufs.Dans le même temps, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a envoyé undes Douanes et un autre navire pour tenter de mettre fin à l'incendie. Uneétait également mise en place. Malgré l'intervention, le Saint Jean Pierre a coulé en eaux anglaises, à 48 km au large de Boulogne-sur-Mer.Selon les premiers éléments recueillis, le feu aurait pris dans ladu bateau de pêche, mais l'origine exacte du sinistre reste inconnue.Les trois marins ont été ramenés à Boulogne-sur-Mer par le Loïc II.